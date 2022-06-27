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Санду посетила уничтоженные войной Бородянку, Бучу и Ирпень

Понедельник, 27 июня 2022, 14:00

Президент Молдовы Майя Санду посетила Бучу, Ирпень и Бородянку, пострадавшие от боевых действий в первый месяц полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", фото из поездки опубликовало посольство Украины в Молдове.

"Президент Молдовы ознакомилась с последствиями преступной агрессии России против Украины, а также с преступлениями, совершенными российскими оккупантами против мирного населения во время оккупации", - отметили в посольстве.

 

Во второй половине дня Майя Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

Напомним, о прибытии Санду в Украину стало известно утром 27 июня.

О подготовке визита было известно заранее, но в Офисе президента отказывались заранее подтверждать какую-либо информацию из соображений безопасности.

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Молдова

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