Господар саміту НАТО озвучив головні очікування від зустрічі в Мадриді

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, господар саміту НАТО в Мадриді, розповів про свої очікування від зустрічі 30 держав Альянсу у іспанській столиці.

Про це він говорив під час брифінгу з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

За словами Санчеса, саміт цього тижня має на меті продемонструвати єдиний фронт західних союзників на тлі російського вторгнення в Україну та надіслати сигнал єдності за межі Альянсу.

"Мета (саміту) озвучена - передати повідомлення про єдність союзників", - сказав Санчес, додавши, що лідери продемонструють готовність захищати демократії, свої цінності та свободу.

Він наголосив на важливості затвердження стратегічної концепції Альянсу та зазначив, що саміт визначить загрози, з якими союзники стикаються зараз та будуть зіштовхуватись у майбутньому.

"Ми маємо визначити, які ресурси ми зробимо доступними для протистояння цим загрозам", - сказав Санчес.

Окремо глава іспанського уряду торкнувся приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, натякнувши, що рішення щодо зняття блокади Туреччини на саміті можуть не знайти.

"Ми переконані, що якщо не зараз, то пізніше, але врешті-решт це (приєднання Фінляндії і Швеції. - Ред.) трапиться", - сказав Санчес.

Саміт НАТО у Мадриді відбувається 29-30 червня. Очікується, що лідери країн Альянсу узгодять рішення про збільшення кількості військ підвищеної готовності до понад 300 тисяч.

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