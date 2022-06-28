Хозяин саммита НАТО озвучил главные ожидания от встречи в Мадриде

Премьер-министр Испании Педро Санчес, хозяин саммита НАТО в Мадриде, рассказал о своих ожиданиях от встречи 30 государств Альянса в испанской столице.

Об этом он говорил во время брифинга с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

По словам Санчеса, саммит на этой неделе должен продемонстрировать единый фронт западных союзников на фоне российского вторжения в Украину и послать сигнал единства за пределы Альянса.

"Цель (саммита) озвучена - передать сообщение о единстве союзников", - сказал Санчес, добавив, что лидеры продемонстрируют готовность защищать демократии, свои ценности и свободу.

Он отметил важность утверждения стратегической концепции Альянса и отметил, что саммит определит угрозы, с которыми союзники сталкиваются сейчас и будут сталкиваться в будущем.

"Мы должны определить, какие ресурсы мы сделаем доступными для противостояния этим угрозам", - сказал Санчес.

Отдельно глава испанского правительства затронул присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу, намекнув, что решения по снятию блокады Турции на саммите могут не найти.

"Мы убеждены, что если не сейчас, то позже, но в конце концов это (присоединение Финляндии и Швеции. – Ред.) случится", – сказал Санчес.

Саммит НАТО в Мадриде проходит 29-30 июня. Ожидается, что лидеры стран Альянса согласуют решение об увеличении количества войск повышенной готовности до более чем 300 тысяч.

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