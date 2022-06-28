Українські військові вже опановують системи ППО NASAMS – ЗМІ

Українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, які мають передати Сполучені Штати.

Про це повідомило Politico з посиланням на неназваного радника уряду України, пише "Європейська правда".

Зазначається, що системи NASAMS мають бути включені до наступного пакету важкого озброєння, яке США передадуть Україні.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що цього тижня Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони.

Він додав, що йдеться про "сучасні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, а також інші вкрай необхідні засоби, зокрема артилерійські снаряди й системи контрбатарейної боротьби".

За даними ЗМІ, йдеться про купівлю для України саме норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS, здатного вражати цілі на відстані понад 160 км.

Нагадаємо, що ще наприкінці березня президент Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS.