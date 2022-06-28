Украинские военные уже осваивают системы ПВО NASAMS – СМИ

Украинские военные уже начали осваивать ракетные системы противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, которые должны передать Соединенные Штаты.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванного советника правительства Украины, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что системы NASAMS должны быть включены в следующий пакет тяжелого вооружения, который США передадут Украине.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что на этой неделе Вашингтон объявит о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

Он добавил, что речь идет о "современных средствах противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев, а также других крайне необходимых средствах, в частности, артиллерийских снарядах и системах контрбатарейной борьбы".

По данным СМИ, речь идет о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, способного поражать цели на расстоянии более 160 км.

Напомним, что еще в конце марта президент Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и системы NASAMS.