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У Туреччині назвали вимоги, через які розблокували вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

Вівторок, 28 червня 2022, 21:53

Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, підписаний у вівторок, містить зобов’язання боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Millyet.

Зазначається, що меморандум складається з 11 пунктів і пов’язаний насамперед із зобов’язанням Швеції та Фінляндії повністю співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму – зокрема шляхом обміну розвідувальними даними.

Зокрема Швеція і Фінляндія зобов’язуються протидіяти "Курдській робітничій партії", визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, а також її афілійованим організаціям, а також "ухвалювати конкретні кроки" щодо екстрадиції засуджених за тероризм.

Крім того, Гельсінкі та Стокгольм повинні скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини.

"Якщо Швеція та Фінляндія мають стати членами НАТО, вони повинні враховувати безпекові занепокоєння Туреччини, яка є членом Альянсу 70 років", – заявив перед переговорами турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Мадриді за посередництва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина весь цей час загрожувала накласти вето.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

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Туреччина Швеція Фінляндія Розширення НАТО

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