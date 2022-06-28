Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

НАТО завтра ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс – Столтенберг

Вівторок, 28 червня 2022, 22:12

Лідери держав-членів НАТО у середу мають ухвалити формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції в Альянс після того, як своє вето зняла Туреччина.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Завтра лідери Альянсу ухвалять рішення про запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО і стати членами Альянсу", – заявив він.

Генсек нагадав, що далі кожна країна має ратифікувати протокол про приєднання, щоб розширення НАТО набуло чинності.

"Я абсолютно впевнений, що із урахуванням надійних зобов’язань, що містяться у тристоронньому меморандумі, під якими лише нещодавно підписалися президенти Фінляндії, Швеції й Туреччини, двері (НАТО) відкриті й приєднання Швеції та Фінляндії справді відбудеться", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Мадриді за посередництва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, підписаний у вівторок, містить зобов’язання боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари.

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина весь цей час загрожувала накласти вето.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Столтенберг Саміт НАТО

Статті

Без Качинського: навіщо польська влада розпочала масштабне оновлення

Відхід з польського уряду найвпливовішого політика країни дає старт масштабній реконструкції – правляча коаліція поступово починає готуватися до наступних парламентських виборів.
28 червня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Розкол через Україну: як російська агресія змінила політику Італії

З політичної сцени Італії поступово йдуть ті політики, які довгі роки вважалися провідниками інтересів РФ та особисто Путіна.
28 червня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Санкції випробовують на стійкість: як олігархи Путіна оскаржують рішення ЄС

Російські олігархи шукають способи вийти з-під санкцій. Втім, шансів судово оскаржити їх насправді менше, ніж можуть запевняти консультанти.
27 червня 2022 — Владислав Власюк, для Європейської правди