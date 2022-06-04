Два журналісти Reuters поранені на сході України, їх водій загинув

Двоє журналістів Reuters отримали поранення, а їх водій загинув у п’ятницю після того як автомобіль, у якому вони перебували, потрапив під обстріл, коли прямував до східноукраїнського міста Сєвєродонецьк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фотограф Олександр Єрмоченко і оператор Павло Клімов їхали в автомобілі, наданому окупантами, на підконтрольній Росії ділянці дороги між Сєвєродонецьком і містом Рубіжне.

Reuters не змогло одразу встановити особу водія, якого окупанти надали Reuters для звітної поїздки. Міністерство оборони України не відповіло на телефонний дзвінок з проханням прокоментувати інцидент.

Єрмоченка і Клімова доправили до лікарні в Рубіжному, де їм надали первинну медичну допомогу, у Єрмоченка осколкове поранення, у Клімова - перелом руки.

"Reuters висловлює глибокі співчуття сім'ї водія з приводу їх втрати", - йдеться в заяві представника Reuters.

Нагадаємо, 30 травня на Луганщині внаслідок обстрілу росіянами евакуаційних автобусів загинув журналіст французького BFMTV, який готував репортаж про евакуацію.