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Аварія потяга у Баварії: кількість загиблих зросла до п’яти

Субота, 4 червня 2022, 18:46

Кількість підтверджених загиблих внаслідок аварії потяга у німецькій Баварії зросла до п’яти, ще семеро пасажирів вважаються зниклими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Нагадаємо, аварія сталася в останній навчальний день перед канікулами, близько 12:15. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів.

 

Наразі відомо про 44 поранених, з яких троє у серйозному стані. Загалом у поїзді було близько 140 пасажирів. 

Рятувальні служби продовжують піднімати вагони, які перекинулися. На місці залучені близько 300 людей і два потужні крани.

 

Баварія є одним з найпопулярніших місць відпочинку для людей з усієї країни і зараз саме починається літній туристичний сезон. 

Ані у Deutsche Bahn, ані у поліції поки не мають версій, чому потяг зійшов з рейок. Версію зумисної диверсії не розглядають. Слідчі припускають, що причиною могла стати якась технічна несправність на коліях або у ходовій частині потяга. На одноколійці, де сталася аварія, кілька років тому завершили повну реновацію і вважалося, що вона в ідеальному стані.

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Німеччина інциденти

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