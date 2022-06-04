Посол США відвідала понищену війною Бородянку

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку, яка зазнала катастрофічних руйнувань під час бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це посол повідомила у своєму Twitter.

"Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - прокоментувала Бріджит Брінк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

Нагадаємо, новопризначена посол США Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня. У перші дні після приїзду вона відвідала також аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни намагався закріпитися російський десант.

Перед тим, як Сенат США 19 травня Сенат США одноголосно затвердив її на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, Штати не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

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