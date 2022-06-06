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Молдова і Румунія вперше проведуть спільне засідання своїх парламентів

Понеділок, 6 червня 2022, 15:05

Парламенти Молдови та Румунії проведуть перше спільне засідання у Кишиневі.

Про це 6 червня повідомив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу після зустрічі зі своїм румунським колегою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Гросу не повідомив дату запланованого засідання, але зазначив, що це станеться найближчим часом. 

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"Ми організуємо перше спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Радий повідомити, що воно відбудеться у Кишиневі. Це чіткий сигнал підтримки нинішньої влади", - додав Гросу.

"Румунія завжди була на боці Молдови. Я впевнений, що разом ми зможемо створювати історію наших країн", - зазначив голова Палати депутатів парламенту Румунії Іон-Марчел Чолаку.

Чолаку прибув з візитом до Кишинева, де він також зустрінеться з президенткою Маєю Санду та прем'єркою Наталією Гаврилицею. 

Чолаку зазначив, що має намір обговорити з ними ситуацію в регіоні, безпеку на кордонах Молдови та можливе вирішення проблеми черг вантажного транспорту на молдовсько-румунському кордоні.

Нагадаємо, нещодавно новий керівник спецслужби Молдови визнав, що є громадянином Румунії.

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