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США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн

Понеділок, 6 червня 2022, 17:00

Сполучені Штати Америки передають українським правоохоронцям і прикордонникам рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Українські прикордонники, нацгвардійці і поліцейські проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах... На підтримку правоохоронних органів надаємо рятувального обладнання вартістю $50 млн. Більше допомоги вже в дорозі", - зазначила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, 1 червня США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

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