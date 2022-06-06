У Туреччині відбудуться навчання НАТО

У Туреччині почали перекидання техніки для навчань НАТО Ramstein Dust II-2022, що відбудуться з 20 по 28 червня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило міністерство оборони Туреччини.

У неділю до Туреччини прибули персонал НАТО, переносні центри оперативно-тактичного контролю і наземне військове обладнання.

Фото: Міністерство оборони Туреччини

Зазначається, що навчання Ramstein Dust II-2022 відбуватиметься спільно з турецькими міжнародними військовими навчаннями "Анатолійський орел", покликаними покращити взаємодію в межах повітряних операцій Альянсу.

Фото: Міністерство оборони Туреччини

Нагадаємо, 5 червня біля узбережжя Швеції розпочалися масштабні військово-морські навчання країн НАТО "Baltops-2022". У навчаннях беруть участь 14 країн НАТО, а також країни-партнери Швеція та Фінляндія, які нещодавно подали заявки на вступ в Альянс. Триватимуть навчання до 17 червня.

Як відомо, Туреччина єдина у НАТО висловилася проти вступу Швеції та Фінляндії, які подали заявки в середині травня. Офіційно заявлені вимоги Анкари стосуються в основному ставлення Швеції до курдів та турецької опозиції, а також ембарго на експорт зброї.