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В Турции состоятся учения НАТО

Понедельник, 6 июня 2022, 21:35

В Турции начали переброску техники для учений НАТО Ramstein Dust II-2022, которые пройдут с 20 по 28 июня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило министерство обороны Турции.

В воскресенье в Турцию прибыли сотрудники НАТО, переносные центры оперативно-тактического контроля и наземное военное оборудование.

 
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ТУРЦИИ

Отмечается, что учения Ramstein Dust II-2022 будут проходить совместно с турецкими международными военными учениями "Анатолийский орел", призванными улучшить взаимодействие в рамках воздушных операций Альянса.

 
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ТУРЦИИ

Напомним, 5 июня у побережья Швеции начались масштабные военно-морские учения стран НАТО "Baltops-2022". В учениях принимают участие 14 стран НАТО, а также страны-партнеры Швеция и Финляндия, недавно подавшие заявки на вступление в Альянс. Будут продолжаться учения до 17 июня.

Как известно, Турция единственная в НАТО высказалась против вступления Швеции и Финляндии, подавших заявки в середине мая. Официально заявленные требования Анкары касаются в основном отношения Швеции к курдам и турецкой оппозиции, а также эмбарго на экспорт оружия.

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Турция Расширение НАТО

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