Венеція першою у світі братиме в туристів гроші за вхід

Із січня 2023 року італійська Венеція планує стягувати у відвідувачів плату за вхід – вона стане першим у світі містом, що має таке правило.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в п’ятницю оголосила міська рада Венеції.

Відповідно до ухваленого у четвер рішення міськради Венеції, з 16 січня 2023 року вхід до міста буде платним і становитиме від 3 до 10 євро залежно від пори року.

У місті також з'являться уповноважені інспектори, які матимуть право зупиняти туристів і вимагати в них підтвердження оплати входу. У разі порушення відвідувачам Венеції загрожує штраф.

Зібрані кошти будуть скеровані на зменшення вартості прибирання сміття у Венеції – ціна цієї комунальної послуги в місті вища, ніж в інших місцях Італії.

Водночас туристи, які прибувають до Венеції на одну ніч, жителі міста, а також їхні гості можуть не платити за вхід – для цього вони зможуть завантажити зі спеціальної платформи (яка буде готова до кінця 2022 року) сертифікат.

"Мета (ініціативи) – відохотити одноденний туризм у певні пори року та заохотити багатоденний туризм відповідно до витонченості та унікальності міста", – зазначають у міській раді Венеції.

Минулого року Італія заборонила великі круїзні лайнери з Венеціанської лагуни, щоб захистити це місце від надмірного туризму, що може бути лише першим кроком у спробі відновити та регулювати масовий туризм.