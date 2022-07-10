Знищену ЗСУ військову техніку росіян покажуть у Празі
У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знешкодженої в боях в Україні.
Про це повідомило посольство України в Чехії, пише "Європейська правда".
На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.
Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.
Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.
Співорганізаторами проєкту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проєкт "Пам’ять народу". Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденєка Гржіба й Офісу президента України.
Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.