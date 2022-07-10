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Уничтоженную ВСУ военную технику россиян покажут в Праге

Воскресенье, 10 июля 2022, 15:32

В понедельник, 11 июля, в Праге откроется выставка военной техники российских окупантов, обезвреженной в боях в Украине.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, пишет "Европейская правда".

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Посетители также смогут увидеть несколько из 3000 тысяч ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам.

Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7, вход свободный.

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.

Соорганизаторами проекта стали Городская часть Прага 7, Городская часть Прага 1, посольство Украины в Праге и проект "Память народа". Мероприятие пройдет под патронатом мэра Праги Зденека Гржиба и Офиса президента Украины.

Уничтоженную ВСУ военную технику россиян покажут в Праге

Ранее подобная выставка уничтоженной украинскими войсками военной техники россиян прошла в Варшаве.

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Чехия Россия Война с РФ

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