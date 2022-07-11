У Португалії четвертий день гасять масштабну лісову пожежу, постраждали близько 30 людей

У Португалії четверту добу намагаються приборкати лісові пожежі, що спалахнули в умовах спеки та посухи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

З четверга, коли спалахнула пожежа, вигоріли близько 2500 гектарів території.

На кінець доби у неділю було відомо про 29 постраждалих - 12 пожежників та 17 цивільних осіб, у більшості - незначні ушкодження. Через загрозу евакуювали мешканців 9 селищ.

До боротьби з пожежею залучені понад 3000 вогнеборців та 60 одиниць повітряної техніки. У неділю ЄС активував спеціальну програму допомоги, щоб інші країни-члени могли відправити підтримку португальським колегам.

Через стихію прем’єр Антоніу Кошта відклав свій візит до Африки, оскільки прогнози погоди дають підстави припускати погіршення ситуації з пожежами, а президент країни скасував поїздку до США.

Країна останніми днями потерпає від "хвилі спеки", яка збережеться ще деякий час. У вівторок місцями очікують до 43 градусів за Цельсієм.

У червні 96% території Португалії вважалися зоною серйозної або вкрай серйозної посухи. Через ризик пожеж заборонили доступ у ліси, а також використання певної сільськогосподарської техніки та запуск феєрверків.

Пожежа спалахнула і в сусідній Іспанії на південному заході країни, біля селища Ель Ронкілло. З міркувань обережності в районі займання евакуювали 30 місцевих жителів.

Лісові пожежі минулого тижня гасили і на півдні Франції в районі Марселя.