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В Португалии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, пострадали около 30 человек

Понедельник, 11 июля 2022, 07:58

В Португалии четвертые сутки пытаются потушить лесные пожары, разгоревшиеся в условиях жары и засухи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

С четверга, когда начался пожар, выгорели около 2500 гектаров территории. К концу суток в воскресенье было известно о 29 пострадавших - 12 пожарных и 17 местных жителях, у большинства - незначительные повреждения. Из-за угрозы эвакуировали жителей 9 поселков.

К борьбе с пожаром привлечены более 3000 пожарных и 60 единиц воздушной техники. В воскресенье ЕС активировал специальную программу помощи, чтобы другие страны-члены могли отправить поддержку португальским коллегам.

Из-за стихии премьер Антониу Кошта отложил свой визит в Африку, поскольку прогнозы погоды дают основания предполагать ухудшение ситуации с пожарами, а президент страны отменил поездку в США.

Страна в последние дни страдает от "волны жары", которая сохранится еще некоторое время. Во вторник местами ожидают до 43 градусов по Цельсию.

В июне 96% территории Португалии считалось зоной серьезной или крайне серьезной засухи. Из-за риска пожаров запретили доступ в леса, а также использование определенной сельскохозяйственной техники и запуск фейерверков.

Пожар вспыхнул и в соседней Испании на юго-западе страны, у поселка Эль Ронкилло. Из соображений осторожности в районе возгорания были эвакуированы 30 местных жителей.

Лесные пожары на прошлой неделе тушили и на юге Франции в районе Марселя.

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Португалия

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