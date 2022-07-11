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"Газпром" на третину скоротив поставки до Італії

Понеділок, 11 липня 2022, 11:56

Росія скорочує постачання природного газу до Італії на третину в порівнянні з середнім показником останніх днів.

Про це заявила державна енергетична компанія Eni, пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Газпром" оголосив, що на сьогодні постачатиме Eni обсяги газу, що дорівнюють приблизно 21 мільйону кубічних метрів на добу, у порівнянні з середнім показником близько 32 мільйонів кубічних метрів на добу в останні дні", - повідомили в компанії.

Після початку російського вторгнення в Україну уряд Італії заявив про намір стати незалежним від постачання російського газу. Країна отримує значну частину газу з Росії, тому уряд уклав нові угоди з іншими постачальниками газу, такими як Азербайджан, Катар і Алжир.

Відтоді Італія також придбала два термінали для зберігання та регазифікації зрідженого природного газу через свого газового оператора Snam.

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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Італія Енергетика

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