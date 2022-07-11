"Газпром" на треть сократил поставки в Италию

Россия сокращает поставки природного газа в Италию на треть по сравнению со средним показателем последних дней.

Об этом заявила государственная энергетическая компания Eni, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Газпром" объявил, что на сегодняшний день будет поставлять Eni объемы газа, равные примерно 21 миллиону кубических метров в сутки, по сравнению со средним показателем около 32 миллионов кубических метров в сутки в последние дни", - сообщили в компании.

После начала российского вторжения в Украину правительство Италии заявило о намерении стать независимым от поставок российского газа. Страна получает значительную часть газа из России, поэтому правительство заключило новые соглашения с другими поставщиками газа, такими как Азербайджан, Катар и Алжир.

Италия также приобрела два терминала для хранения и регазификации сжиженного природного газа через своего газового оператора Snam.

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

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