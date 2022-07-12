Урядова криза загрожує зобов’язанню Словаччини збільшити витрати на оборону

Нещодавня обіцянка Словаччини збільшити військові витрати до 2% ВВП, щоб вони відповідали вимогам НАТО, може бути підірвана кризою, яка зараз назріває в уряді.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Перший проєкт бюджету на 2023 рік передбачає збільшення військових витрат до 2% ВВП країни, повідомив міністр оборони Ярослав Над у соцмережах. Словаччина може навіть виконати вимоги НАТО цього року після додаткових витрат через війну в Україні.

Цього року Словаччина зробила кроки для модернізації своєї армії. Окрім закупівлі 152 шведських броньованих машин піхоти на суму 1,7 мільярда євро, про яку було оголошено минулого місяця, уряд також планує придбати нові військові вантажівки, гвинтівки, боєприпаси, а також зенітні системи.

Однак урядова криза може підірвати такі плани. Минулого тижня одна з коаліційних партій, SaS, заявила, що вийде з уряду, якщо міністра фінансів Ігоря Матовича не буде замінено. Конфлікти між Матовичем і лідером SaS Річардом Суліком розгойдують уряд з моменту його формування.

Незважаючи на те, що Матович викликає розбіжності, замінити його може виявитися важко, оскільки він очолює партію OLANO.

Якщо SaS залишить Кабінет міністрів у вересні, дострокові вибори призначати не доведеться, оскільки партії, які все ще перебувають при владі, все ще можуть керувати як уряд меншості та, можливо, збільшити військові витрати. Але політичні конфлікти зроблять ситуацію непередбачуваною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Едуард Гегер заявив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва.