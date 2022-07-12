Правительственный кризис угрожает обязательству Словакии увеличить расходы на оборону

Недавнее обещание Словакии увеличить военные расходы до 2% ВВП, чтобы они отвечали требованиям НАТО, может быть подорвано кризисом, который сейчас назревает в правительстве.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Первый проект бюджета на 2023 год предусматривает увеличение военных расходов до 2% ВВП страны, сообщил министр обороны Ярослав Надь в соцсетях. Словакия может даже выполнить требования НАТО в этом году после дополнительных расходов из-за войны в Украине.

В этом году Словакия сделала шаги по модернизации своей армии. Помимо закупки 152 шведских бронированных машин пехоты на сумму 1,7 миллиарда евро, о которой было объявлено в прошлом месяце, правительство также планирует приобрести новые военные грузовики, винтовки, боеприпасы, а также зенитные системы.

Однако правительственный кризис может подорвать подобные планы. На прошлой неделе одна из коалиционных партий, SaS, заявила, что выйдет из правительства, если министр финансов Игорь Матович не будет заменен. Конфликты между Матовичем и лидером SaS Рихардом Суликом раскачивают правительство с момента его формирования.

Несмотря на то, что Матович вызывает разногласия, заменить его может оказаться затруднительно, поскольку он возглавляет партию OLANO.

Если SaS покинет Кабинет министров в сентябре, досрочные выборы назначать не придется, поскольку все еще находящиеся у власти партии все еще могут руководить как правительство меньшинства и, возможно, увеличить военные расходы. Но политические конфликты сделают ситуацию непредсказуемой.

Напомним, премьер-министр Эдуард Гегер заявил, что Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства.