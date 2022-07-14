У партії Шольца кажуть, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі, але з умовами

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютзеніх не виключає, що рано чи пізно перемовини з Росією можуть бути потрібні, тому що зазвичай війни завершуються за столом перемовин.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Tagesspiegel.

Мютзеніх сказав, що варто не виключати перемовин з Росією за певних умов.

"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - зазначив він, наголосивши, що це мало би залежати від конкретних рамкових умов.

"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - сказав лідер фракції.

Мютзеніх сказав, що особисто не бачить спеціальної ролі для Німеччини у такому потенційному процесі і, навпаки, виступає проти цього і за тісну координацію з партнерами.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина опублікувала перелік зброї та нелетальної допомоги, яку вже передали або планують передати Україні для допомоги у захисті від російської агресії.