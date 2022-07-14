Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У партії Шольца кажуть, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі, але з умовами

Четвер, 14 липня 2022, 11:15

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютзеніх не виключає, що рано чи пізно перемовини з Росією можуть бути потрібні, тому що зазвичай війни завершуються за столом перемовин. 

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Tagesspiegel.

Мютзеніх сказав, що варто не виключати перемовин з Росією за певних умов.

"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - зазначив він, наголосивши, що це мало би залежати від конкретних рамкових умов.

"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - сказав лідер фракції. 

Мютзеніх сказав, що особисто не бачить спеціальної ролі для Німеччини у такому потенційному процесі і, навпаки, виступає проти цього і за тісну координацію з партнерами. 

Нагадаємо, нещодавно Німеччина опублікувала перелік зброї та нелетальної допомоги, яку вже передали або планують передати Україні для допомоги у захисті від російської агресії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Німеччина

Статті

Запобіжник від агресії: як позбавити РФ імунітету та змусити відшкодовувати збитки

Нові міжнародно-правові механізми мають не лише врегулювати всі питання відшкодування шкоди, завданої агресією РФ, а й створити дієвий запобіжник на майбутнє.
14 липня 2022 — Юлія Атаманова, LCF Law Group

Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії

Вже на початку вересня стане відомо, хто очолить британських консерваторів, а згодом і уряд Великої Британії. Хто стане наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України?
13 липня 2022 — Юрій Онищенко, Європейська правда

САП і не лише: що із заяв конгресвумен Спартц має почути Київ, попри конфлікт із нею

"Українська проблема" починає формувати порядок денний виборів-2022 у США. І схоже, Банковій доведеться виконати частину вимог...
13 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда