У НАТО впевнені, що Україна належним чином гарантує збереженість наданої союзниками зброї

У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.



Це випливає з коментаря офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - йдеться в коментарі.

Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

Як заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про "контрабанду зброї", яка поставляється союзниками.

"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - заявив Стано.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

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