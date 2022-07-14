В НАТО уверены, что Украина должным образом гарантирует сохранность предоставленного союзниками оружия

В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.

Это следует из комментария официального представителя Альянса на статью, ранее опубликованную Financial Times с заголовком "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Союзники из НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства должной сохранности и учету оружия союзников", - говорится в комментарии.

Ранее с подобным заявлением выступили и в Евросоюзе.

Как заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемого союзниками.

"Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России – ред.), является такой массированной пропагандой и обычной ложью", - заявил Стано.

Напомним, в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

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