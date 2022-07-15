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Шмигаль із Боррелем поговорили про "промисловий" і "транспортний" безвізи для України

П'ятниця, 15 липня 2022, 20:53

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю обговорили подальші кроки з інтеграції України в Євросоюз.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна рухатиметься за прискореною процедурою у наближенні українського законодавства до законодавства ЄС та готова до інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Зокрема Київ розраховує на укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів ("промисловий безвіз"), приєднання до системи спільного транзиту NCTS ("митний безвіз"), єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA.

Крім того, глава українського уряду та топдипломат ЄС обговорили посилення співробітництва в енергетичній сфері, допомогу в розмінуванні українських територій та включення української частини річки Дунай до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Нагадаємо, 30 червня у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".

Пізніше Європейська комісія ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

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Вступ до ЄС Боррель

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