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Шмигаль с Боррелем поговорили о "промышленном" и "транспортном" безвизах для Украины

Пятница, 15 июля 2022, 20:53

Премьер-министр Денис Шмигаль и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Шмигаль отметил, что Украина будет двигаться по ускоренной процедуре приближения украинского законодательства к законодательству ЕС и готова к интеграции во внутренний рынок ЕС.

В частности, Киев рассчитывает на заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров ("промышленный безвиз"), присоединения к системе совместного транзита NCTS ("таможенный безвиз"), единой зоны роуминга и единой зоны платежного пространства SEPA.

Кроме того, глава украинского правительства и топдипломат ЕС обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Напомним, 30 июня во французском Лионе Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвиз".

Позже Европейская комиссия приняла решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) и в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

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