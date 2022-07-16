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"Газпром" звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку"

Субота, 16 липня 2022, 13:00

Російський монополіст "Газпром" офіційно звернувся до компанії Siemens з проханням надати документи, що дають змогу вивезти турбіну газопроводу "Північний потік".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

У заяві російської компанії йдеться: "Газпром" 15 липня офіційно звернувся до компанії Siemens із проханням надати документи, які з урахуванням чинних санкційних режимів Канади та Європейського союзу дозволять вивезти до Росії газотурбінний двигун для КС "Портова" - критично важливого об'єкта для газопроводу" Північний потік", та виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках ремонту та сервісного обслуговування газотурбінних двигунів".

"Газпром"заявив, що  розраховує на виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках сервісного обслуговування газотурбінних двигунів.

Минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу "Північний потік", посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Європа та зокрема Німеччина побоювалися, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. 

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

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Енергетика

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