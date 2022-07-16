"Газпром" обратился к Siemens за документами для возвращения турбины для "Северного потока"

Российский монополист "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти турбину газопровода "Северный поток".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

В заявлении российской компании говорится: "Газпром" 15 июля официально обратился в компанию Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портова" – критически важного объекта для газопровода. "Северный поток" и выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей".

"Газпром" заявил, что рассчитывает на выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.

В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину в Германию.

Европа и, в частности, Германия опасались, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.

Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

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