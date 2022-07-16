У Франції та Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, тисячі евакуйованих

Лісові пожежі продовжують вирувати у Франції та Іспанії в суботу, через це тисячі людей були змушені евакуюватися зі своїх будинків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Понад 12 200 людей було евакуйовано з французького регіону Жиронда до суботнього ранку, понад 1000 пожежників намагалися взяти полум'я під контроль.

"У нас є пожежа, яка продовжуватиме поширюватися, доки її не буде стабілізовано", — сказав Вінсент Фер’є, заступник префекта Лангона в Жиронді.

Останніми тижнями лісові пожежі охопили Францію, а також інші європейські країни, включаючи Португалію та Іспанію, і в суботу в регіоні Жиронда горіло майже 10 000 гектарів землі, порівняно з 7300 гектарами в п’ятницю.

У сусідній Іспанії пожежники у суботу борються з серією пожеж після днів надзвичайно високих температур, які досягали 45,7 градусів Цельсія.

Згідно з даними Інституту охорони здоров’я Карлоса III, хвиля спеки, яка тривала майже тиждень, спричинила 360 смертей, пов’язаних із спекою.

Понад 3000 людей були евакуйовані з домівок через велику лісову пожежу поблизу Міхаса, міста в провінції Малага, яке користується популярністю серед туристів з Північної Європи.

"Поліція їздила туди-сюди по дорозі з увімкненими сиренами, і всім сказали вийти. Просто вийти. Жодних вказівок, куди йти", — сказав 83-річний британський пенсіонер Джон Прітті.

"Це страшно... тому що ти не знаєш, що відбувається", — сказав 68-річний житель Бельгії Жан-Марі Ванделанотт.

В інших частинах Іспанії пожежі спалахнули в деяких районах регіону Естремадура, поблизу португальського кордону, куди було направлено членів іспанського військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти впоратися з полум’ям, а також у центральній частині регіону Кастилія та Леон.

У Португалії в суботу перепочинок для пожежників, оскільки температура впала на більшій частині країни після досягнення приблизно 40 градусів в останні дні.

"У нас були великі пожежі, і ми не хочемо, щоб вони знову виникли... Ми будемо зберігати надзвичайну пильність у ці вихідні", — сказав журналістам командувач Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Андре Фернандес.

Загалом лісові пожежі охопили 39 550 гектарів з початку року до середини червня, що більш ніж утричі перевищує площу, знищену пожежами за той самий період минулого року.

Міністерство охорони здоров'я Португалії повідомило, що 238 людей померли в результаті спеки в період з 7 по 13 липня, більшість з них були людьми похилого віку з основними захворюваннями.

Нагадаємо, у Португалії під час гасіння лісових пожеж розбився літак, загинув пілот.