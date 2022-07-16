Во Франции и Испании продолжаются лесные пожары, тысячи эвакуированных

Лесные пожары продолжаются во Франции и Испании в субботу, поэтому тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Более 12 200 человек были эвакуированы из французского региона Жиронда до субботнего утра, более 1000 пожарных пытались взять пламя под контроль.

"У нас есть пожар, который будет продолжать распространяться, пока он не будет стабилизирован", — сказал Винсент Ферье, заместитель префекта Лангона в Жиронде.

В последние недели лесные пожары охватили Францию, а также другие европейские страны, включая Португалию и Испанию, и в субботу в регионе Жиронда горело почти 10 000 гектаров земли по сравнению с 7300 гектарами в пятницу.

В соседней Испании пожарные в субботу борются с серией пожаров после дней очень высоких температур, достигавших 45,7 градусов Цельсия.

Согласно данным Института здравоохранения Карлоса III, волна жары, длившаяся почти неделю, повлекла 360 смертей, связанных с жарой.

Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за большого лесного пожара близ Михаса, города в провинции Малага, который пользуется популярностью среди туристов из Северной Европы.

"Полиция ездила туда-сюда по дороге с включенными сиренами, и всем сказали выйти. Просто выйти. Никаких указаний, куда идти", — сказал 83-летний британский пенсионер Джон Притти.

"Это страшно... потому что ты не знаешь, что происходит", - сказал 68-летний житель Бельгии Жан-Мари Ванделанотт.

В других частях Испании пожары вспыхнули в некоторых районах региона Эстремадура, вблизи португальской границы, куда были направлены члены испанского военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, чтобы помочь справиться с пламенем, а также в центральной части региона Кастилия и Леон.

В Португалии в субботу передышка для пожарных, поскольку температура упала на большей части страны по достижении примерно 40 градусов в последние дни.

"У нас были большие пожары, и мы не хотим, чтобы они снова возникли... Мы будем сохранять чрезвычайную бдительность в эти выходные", - сказал журналистам командующий Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Андре Фернандес.

В общей сложности лесные пожары охватили 39 550 гектаров с начала года до середины июня, что более чем в три раза превышает площадь, уничтоженную пожарами за тот же период прошлого года.

Министерство здравоохранения Португалии сообщило, что 238 человек скончались в результате жары в период с 7 по 13 июля, большинство из них были пожилыми людьми с основными заболеваниями.