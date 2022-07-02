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У Франції триває страйк працівників аеропорту Парижа, вони анонсують нові протести

Субота, 2 липня 2022, 14:34

Працівники паризького аеропорту, які страйкують, заявили в суботу, що з 8 по 10 липня влаштують чергову демонстрацію в головному міжнародному хабі французької столиці з вимогою підвищення зарплат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Наземний персонал аеропорту Руассі-Шарль де Голль влаштував серію страйків, вимагаючи підвищення заробітної плати, щоб пом’якшити біль інфляції, підкріпленої бурхливим попитом на авіаперельоти та нестачею персоналу, частково спричиненою пандемією COVID-19.

Поточний страйк, який почався в четвер, має тривати до неділі, хоча управління цивільної авіації Франції заявило, що очікується менше збоїв.

Оператор аеропорту ADP запропонував співробітникам підвищення зарплати на 4%, якщо вони погодяться припинити страйк у п'ятницю, але працівники відхилили цю пропозицію.

"Більшість працівників вважають пропозицію недостатньо хорошою", — сказав Даніель Бертоне, який представляє профспілку CGT. "Вони не довіряють керівництву і не погоджуються на шантаж "так або нічого".

"Ми повідомили керівництво про новий план страйку з 8 по 10 липня", — додав Бертоне.

У суботу в аеропорту Парижа між 6.00 і 13.00 через страйк був скасований кожен п'ятий рейс.

Air France заявила, що зберегла всі свої далекі рейси та 90% послуг на середні відстані.

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Франція

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