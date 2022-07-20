Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Нова глава МЗС Бельгії у 2021 році їздила в окупований Крим і відмовилася назвати його Україною

Середа, 20 липня 2022, 10:31

Нова міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про перебування Лябіб, тоді ще телеведучої та журналістки, на території окупованого півострова свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, як і коментарі в телеефірах. 

Так, 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото. Наступного дня Аджа Лябіб публікує фото вечірнього Севастополя. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Hadja Lahbib (@hadjalahbib)

Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня. Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторінці з коментарем "Інтенсивні моменти творення". У її Instagram можна бачити фрагменти хореографічного виступу з нього, пізніше в ефірах вона сама говоритиме про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в ефірі RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається "з України чи з Росії"

Вона не дає прямої відповіді, починаючи її з того, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою". 

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю", - зазначає Лябіб.

Згодом у цьому ж ефірі, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використає фразу, що їздила "у Росію" (- Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію...) 

Бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували невдовзі перед її призначенням, вказавши у тому числі на поїздку до Криму.

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне "2021: поїздка до Лівану і Росії… До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою у "Росію" а не "в Україну", - заявив він.

У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо. Її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України. 

Нагадаємо, про призначення Аджі Лябіб міністеркою закордонних справ стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

У 2021 році Європарламент відмежувався від депутатів, які поїхали до Криму референдум РФ у Криму про конституційні зміни, які дозволять Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Крим

Статті

Кавказ готують до поразки Кремля: як США та ЄС допомагають Вірменії позбутися впливу РФ

Південний Кавказ знову став ареною протистояння РФ та Заходу. Навіть більше – вже можна говорити про початок вичавлення Росії з цього регіону.
19 липня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС

Брюссель провалив свою частину роботи щодо механізму захисту українців. На жаль, зараз у цій сфері відбувається повний хаос...
19 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Катерина Кульчицька

Поступки заради членства: якою ціною Північна Македонія відновила рух до ЄС

Північна Македонія  розблокувала свій шлях до членства у ЄС. Але чи дійсно для їх вступу у Євросоюз тепер горить "зелене світло"?
18 липня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда