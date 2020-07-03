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Німеччина назвала неприйнятним референдум РФ у Криму  за "обнулення" Путіна

П'ятниця, 3 липня 2020, 16:41

Посольство Німеччини назвало  неприйнятним референдум РФ у Криму про конституційні зміни, які дозволять Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Відповідну заяву посольство розмістило в офіційному Twitter, пише "Європейська правда". 

"Проведення в Криму російського референдуму щодо змін до Конституції є неприйнятним. Це порушує право України на територіальну недоторканність та політичну незалежність. Ми стоїмо на боці України та наголошуємо: Крим  - це Україна", - йдеться у повідомленні.

У ЄС та Великій Британії також заявили, що не визнають голосування за поправки до Конституції РФ на території анексованого Росією Криму.

ЄС, крім того, в цілому розкритикував російський референдум про конституційні зміни.

 

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