Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и отказалась назвать его Украиной

Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие посты в соцсетях, как и комментарии в телеэфирах.

Так, 24 июля 2021 г. она опубликовала в своем Instagram сообщение о приезде в Севастополь. "Прибытие в залив Севастополя, странное место, не правда ли?", - подписала она фото. На следующий день Аджа Лябиб публикует фото вечернего Севастополя.

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Аджа Лябиб приезжала на фестиваль "Глобальные ценности", организуемый Севастопольским академическим русским драматическим театром имени Луначарского. В 2021 году он проходил 23-25 ​​июля. Лябиб тегнули в одном из сообщений о фестивале в Facebook, которое она распространила и на своей странице с комментарием "Интенсивные моменты создания". В ее Instagram можно видеть фрагменты хореографического выступления из него, позже в эфирах она сама будет говорить о фестивале как главной цели этой поездки.

Также она выложила в Facebook фотографии из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и дачи Чехова в Ялте. Эти сообщения опубликованы 26-28 июля.

Позже в эфире RTBF ее спросили о поездке, акцентировав на специфической ситуации оккупированного полуострова и спросив, возвращается она "из Украины или из России"

Она не дает прямого ответа, начиная его с того, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза", а дальше включает прямой речью комментарий прохожего-россиянина из бухты Севастополя, который говорит, что "в Крыму всегда была русская культура и никакого связи с украинской культурой".

"Конечно, ответ был бы другим, если бы я протянула микрофон крымскому татарину или украинцу", - отмечает Лябиб.

Впоследствии в этом же эфире, говоря о поездке, она все же мимоходом использует фразу, что ездила "в Россию" (- Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите? - Да, и для этого я поехала в Россию. ..)

Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, указав в том числе на поездку в Крым.

Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’

Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022

"Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в ​​"Россию" а не "в Украину", - заявил он.

Как Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова - через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно. Ее слова о необходимости иметь российскую визу для рейса в Симферополь могут намекать на приезд по этому маршруту, однако в соцсетях нет никаких указаний как на то, что путешествие произошло транзитом через один из аэропортов РФ, так и на то, что она въехала и выехала через материковую территорию Украины.

Напомним, о назначении Аджи Лябиб главой МИД Бельгии стало известно 15 июля, она заменила на этом посту Софи Вильмес.

В 2021 году Европарламент открестился от депутатов, поехавших в Крым на референдум РФ о конституционных изменениях, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года.