До Києва прибули глави МЗС Чехії та Австрії

До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу.

Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression has been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 20, 2022

Нагадаємо, Чехія з 1 липня перейняла від Франції головування у Раді ЄС і зараз має особливу координаційну роль для рішень на рівні Євросоюзу. Чеське головування вказало питання, пов’язані з Україною, першими у переліку своїх пріоритетів.

Днями Ліпавський заявив, що у зв’язку з агресією Росії проти України Брюсселю необхідна нова довгострокова стратегія відносин із Москвою.