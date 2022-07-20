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До Києва прибули глави МЗС Чехії та Австрії

фото, відео
Середа, 20 липня 2022, 11:38

До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу. 

"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Нагадаємо, Чехія з 1 липня перейняла від Франції головування у Раді ЄС і зараз має особливу координаційну роль для рішень на рівні Євросоюзу. Чеське головування вказало питання, пов’язані з Україною, першими у переліку своїх пріоритетів

Днями Ліпавський заявив, що у зв’язку з агресією Росії проти України Брюсселю необхідна нова довгострокова стратегія відносин із Москвою.

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Чехія Австрія

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