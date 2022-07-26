США пропонують допомогу Вірменії і Азербайджану для досягнення миру

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів окремі телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, у яких обговорив "історичну можливість досягнення миру в регіоні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в двох окремих, але майже ідентичних повідомленнях речника Держдепу Неда Прайса за підсумками розмов.

Блінкен закликав сторони продовжувати двосторонній діалог і привітав нещодавню зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану в Тбілісі.

Він запропонував допомогу США у "сприянні регіональним транспортним та комунікаційним зв'язкам".

Блінкен також підтвердив підтримку США продуктивних дискусій за посередництва ЄС.

Він додав, що Сполучені Штати є співголовою Мінської групи ОБСЄ з 1994 року і готові співпрацювати на двосторонньому рівні та з однодумцями, щоб допомогти Вірменії та Азербайджану досягнути довгострокового всеосяжного миру.

Нагадаємо, нещодавно у Тбілісі між Вірменією та Азербайджаном вперше з 2020 року відбулися переговори без посередників.

Вони відбулися на тлі неанонсованого візиту до Єревана голови ЦРУ Вільяма Бернса, який зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та головою вірменського Радбезу.

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