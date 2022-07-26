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США предлагают помощь Армении и Азербайджану для достижения мира

Вторник, 26 июля 2022, 11:59

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив "историческую возможность достижения мира в регионе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в двух отдельных, но почти идентичных сообщениях спикера Госдепа Неда Прайса по итогам разговоров.

Блинкен призвал стороны продолжать двусторонний диалог и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси.

Он предложил помощь США в "содействии региональным транспортным и коммуникационным связям".

Блинкен также подтвердил поддержку США продуктивных дискуссий при посредничестве ЕС.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы сотрудничать на двустороннем уровне и с единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь долгосрочного всеобъемлющего мира.

Напомним, недавно в Тбилиси между Арменией и Азербайджаном впервые с 2020 года прошли переговоры без посредников.

Они состоялись на фоне неанонсированного визита в Ереван главы ЦРУ Уильяма Бернса, который встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой армянского Совбеза.

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США Армения Азербайджан

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