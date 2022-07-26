Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Центр координації експорту зерна з України відкриють у Стамбулі в середу

Вівторок, 26 липня 2022, 19:21

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, запрацює у Стамбулі в середу, 27 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT.

Спільний координаційний центр буде відкрито в Національному університеті оборони в Стамбулі, на церемонії відкриття буде присутній і міністр оборони Туреччини.

Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України. Кораблі, які користуватимуться створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Війна з РФ

Статті

Угорщина обрала ізоляцію. Все про нову ідеологію Орбана, яку порівнюють з нацизмом

Віктор Орбан відомий своєю ксенофобією і до цього звикли усі, але його нові "расові" коментарі зачепили дуже багатьох...
26 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Багатовекторна Сербія: що формує зовнішню політику Белграда і де межі її дружби з РФ

Сербія прагне бути господарем на Західних Балканах та дружити з крупними світовими гравцями, нікому нічого не обіцяючи.
25 липня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ

"Зернова угода" стала безумовною дипломатичною перемогою Туреччини. Але заради неї Анкара пішла на чималі поступки, найчастіше - за український рахунок. 
25 липня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди