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Центр координации экспорта зерна из Украины откроют в Стамбуле в среду

Вторник, 26 июля 2022, 19:21

Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что общий координационный центр, отвечающий за экспорт продовольствия из Украины, заработает в Стамбуле в среду, 27 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT.

Совместный координационный центр будет открыт в Национальном университете обороны в Стамбуле, на церемонии открытия будет присутствовать и министр обороны Турции.

Отмечается, что центр будет следить за всеми перемещениями судов, выходящих из трех портов Украины. Корабли, которые будут пользоваться созданным в Черном море коридором, при необходимости будут проверять перед проходом через проливы.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

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