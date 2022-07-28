Уряд Естонії найближчими тижнями ухвалить рішення про купівлю ППО середньої дальності

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що рішення про купівлю засобів протиповітряної оборони середньої дальності буде ухвалено урядом у найближчі тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Спільна закупівля з латишами давала б перевагу у ситуації війни та однакові можливості щодо захисту своїх територій. Серед трьох Балтійських країн лише Литва має ППО середньої дальності. Така система здатна стріляти на відстань до 50 км.

Важливо наголосити, що при купівлі важлива не система, а здатність, зазначив співробітник відділу закупівель Держцентру оборонних інвестицій Прійт Соосаар.

"Це означає, що ми поставимо перед потенційними продавцями військові завдання, після чого вони можуть запропонувати своє технічне рішення, яке б допомогло захистити Естонію та Латвію у вигляді систем протиповітряної оборони", - сказав Соосаар.

Як повідомлялося, 15 липня державний департамент США схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.