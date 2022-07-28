Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальности

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что решение о покупке средств противовоздушной обороны средней дальности будет принято правительством в ближайшие недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Совместная закупка с латышами давала бы преимущество в ситуации войны и одинаковые возможности защиты своих территорий. Среди трех Балтийских стран только Литва имеет ПВО средней дальности. Такая система способна стрелять на расстояние до 50 км.

Важно отметить, что при покупке важна не система, а способность, отметил сотрудник отдела закупок Госцентра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

"Это означает, что мы поставим перед потенциальными продавцами военные задачи, после чего они могут предложить свое техническое решение, которое помогло бы защитить Эстонию и Латвию в виде систем противовоздушной обороны", - сказал Соосаар.

Как сообщалось, 15 июля государственный департамент США одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.