Глава МЗС Бельгії, що незаконно їздила до Криму, написала лист Кулебі

Глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб у День української державності написала українському колезі Дмитру Кулебі листа, в якому висловила підтримку Україні, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об’єднує наші дві країни" - написала Лябіб.

Міністерка, яка влітку 2021 року їздила до окупованого Криму, у своєму листі наголосила на тому, що Крим і Донбас належать Україні, однак жодним чином не згадала про свою минулорічну поїздку на півострів.

"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими" - зазначила Лябіб.

Вона також висловила підтримку європейської перспективи України.

"Моя країна розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт" - заявила вона.

"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі" - йдеться у листі.

Лябіб також висловила сподівання, що найближчим часом зможе відвідати Київ.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує, як саме нова глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

Водночас у міністерстві позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лябіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. З відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через "Чонгар", чи через Росію.