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Глава МИД Бельгии, незаконно ездившая в Крым, написала письмо Кулебе

Четверг, 28 июля 2022, 14:07

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в День украинской государственности написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, отметив принадлежности Крыма и Донбасса к Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность и полную поддержку Украины моей страной, а также глубокую дружбу, объединяющую две страны" - написала Лябиб.

Министр, которая летом 2021 года ездила в оккупированный Крым, в своем письме отметила, что Крым и Донбасс принадлежат Украине, однако никоим образом не упомянула о своей прошлогодней поездке на полуостров.

Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью уважаться. Эти границы охватывают все территории Украины, в том числе Крым и Донбасс, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации непосредственно или через марионеточные режимы" - отметила Лябиб.

Она также выразила поддержку европейской перспективе Украины.

"Моя страна рассматривает Украину как члена европейской семьи. Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект", - заявила она.

"Бельгия систематически решительно осуждает агрессию России против Украины. Мы также решительно поддерживаем борьбу с безнаказанностью военных преступлений. Бельгия намерена продолжать оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку вашей стране. И мы будем рядом, когда дело дойдет до восстановления вашей страны после войны и поддержки Украины в осуществлении необходимых реформ на пути ее европейской судьбы" - говорится в письме.

Лябиб также выразила надежду, что в ближайшее время сможет посетить Киев.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно новая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

В то же время, в министерстве положительно отмечаем заверения министраЛябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России.

Напомним, что недавно стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года ездила в оккупированный Крым на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический российский драматический театр имени Луначарского. Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на должность главы МИД. Из открытых источников неизвестно, прибыла ли она на полуостров через "Чонгар", или через Россию.

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Бельгия Крым

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