Чехія слідом за Румунією йде з російських інвестиційних банків

Міністерство закордонних справ Чехії передало Росії ноти про вихід країни з Міжнародного банку економічного співробітництва (МБЕС) та Міжнародного інвестиційного банку (IBB), в яких основним акціонером є Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що дипломатичні ноти були передані через посольства Чехії в Будапешті та Москві, від них відраховується шестимісячний термін повідомлення. Таким чином, вихід Праги зі складу російських інвестбанків завершиться в січні 2023 року.

Подальші кроки, пов'язані з цим процесом, є відповідальністю міністерства фінансів країни, яке відповідає за питання участі Чехії в інвестиційних банках. Крім того, Прага координуватиме їх із партнерами, які також оголосили про вихід зі складу фінустанов, зокрема Румунією.

"Це ще один доказ того, що зовнішня політика Чехії повертається до своїх початкових цінностей", – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

МБЕС надає цільову підтримку експортно-імпортним операціям між державами-членами, до яких входять Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина, що входять до ЄС, а також Російська Федерація, Монголія та В'єтнам.

Заснований у 1963 році банк колишніх соціалістичних держав на кінець 2021 року мав активи у розмірі 776 мільйонів євро. У квітні Fitch Ratings відкликало рейтинги МБЕС через відсутність інформації.

Тим часом Міжнародний інвестиційний банк (IBB), штаб-квартира якого нещодавно перемістилася до Будапешта за підтримки уряду Угорщини, раніше називався опозицією "троянським конем Путіна" і викликав стурбованість як усередині країни, так і за кордоном, особливо в США.

Угорська опозиція назвала цю фінансову установу "банком-шпигуном" і зажадала від Угорщини відходу після вторгнення Росії в Україну, що уряд відхилив.

Росія є найбільшим акціонером банку з часткою 47,46%, за нею слідує Угорщина (17,37%). Болгарії належать 9,93%, Чехії (8,80%), Румунії (6,14%) та Словаччині (6,7%) відповідно.