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Британія українською привітала ВМС України з професійним святом

Неділя, 3 липня 2022, 08:45

Посольство Британії до професійного свята українською опублікувало вітання для військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - йдеться у заяві.  

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Британії заявила, що, за оцінками Лондона, повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія може поширити свою агресію за межами України, і це становить для Європи "найбільш пряму та нагальну загрозу". 

Минулого тижня він оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО шляхом збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців.

 

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