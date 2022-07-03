Британія українською привітала ВМС України з професійним святом

Посольство Британії до професійного свята українською опублікувало вітання для військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - йдеться у заяві.

Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!



The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



🇬🇧⚓️🇺🇦 pic.twitter.com/fV7FVOyIU7 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 3, 2022

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Британії заявила, що, за оцінками Лондона, повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія може поширити свою агресію за межами України, і це становить для Європи "найбільш пряму та нагальну загрозу".

Минулого тижня він оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО шляхом збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців.