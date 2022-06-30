Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України

Четвер, 30 червня 2022, 11:18

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території", - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".

Як повідомлялося, Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів (1,2 мільярда доларів) військової підтримки.

Кошти підуть на посилення обороноздатності України, включаючи системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських військових.

Як повідомлялося, в адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля

"Все, що пов'язано з РФ, тепер є для Литви потенційною загрозою національній безпеці. Усе це Кремль намагається зробити інструментом своєї агресії".
30 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Сім загроз та дві України: що прописав НАТО у новій стратегічній концепції

На першому місці серед загроз для НАТО - Росія. Також частиною російської загрози є Білорусь через свою "військову інтеграцію" з РФ.
29 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мадрида

Ціна відмови: які наслідки матиме ненадання Боснії статусу кандидата у члени ЄС

Боснія і Герцеговина могла отримати статус кандидата у члени ЄС разом з Україною та Молдовою. Цього не сталося – і це добра новина для РФ і погана для всіх інших.
29 червня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди