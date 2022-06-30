Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території", - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".

Як повідомлялося, Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів (1,2 мільярда доларів) військової підтримки.

Кошти підуть на посилення обороноздатності України, включаючи системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських військових.

Як повідомлялося, в адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.