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Британия поздравила ВМС Украины с профессиональным праздником

Воскресенье, 3 июля 2022, 08:45

Посольство Британии на украинском языке опубликовало поздравления для военнослужащих Военно-морских сил ВСУ к профессиональному празднику.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Британия гордится партнерством и дружбой с ВМС Украины. Сегодня, в День Военно-Морских Сил ВС Украины – и всегда – мы вместе!", - говорится в заявлении.

Великобритания гордится партнерством и дружбой с ВМС Украины. Сегодня, в День Военно-Морских Сил ВС Украины – и всегда – мы вместе!

Как сообщалось, министр иностранных дел Британии заявила, что, по оценкам Лондона, полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистической целью.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия может распространить свою агрессию за пределы Украины, и это представляет для Европы "наиболее прямую и неотложную угрозу".

На прошлой неделе он объявил о планах укрепления восточного фланга НАТО путем увеличения британского военного контингента в Эстонии на 1000 человек и размещения в регионе одного из двух новых авианосцев.

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Великобритания Война с РФ

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