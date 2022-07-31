У Данії та Польщі сперечаються про місце поховання короля, який дав ім’я Bluetooth

Дослідники зі Швеції та Польщі сперечаються через місце поховання короля Данії і Норвегії Гаральда І Синьозубого Гормсона, чиє прізвисько дало назву для популярної технології бездротової передачі даних Bluetooth.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Згідно із середньовічними хроніками, Гаральд Гормссон отримав своє прізвисько завдяки зубу, який мав синюватий колір. Також вважається, що король вікінгів був похований у соборі Роскіллеі Данії наприкінці Х століття.

Але польський дослідник Марек Крида у своїй останній книзі "Польща доби вікінгів" стверджує, що знайшов курган під римо-католицькою церквою ХІХ століття в польському селі Вейково, що в північно-західній Польщі, який нібито містить останки Гаральда.

В інтерв’ю AP Крида розповів, що геологічні супутникові знімки, доступні на польському урядовому порталі, вказують на округлу форму, схожу на могильний курган вікінгів.

Але шведський археолог Свен Росборн каже, що Крида не має рації: якби Гаральда навіть і поховали у Вейково, то круган був би в церковному дворі, а згадана польським дослідником церква просто розташована на пагорбі.

Сам Росборн сім років досліджував історію Гаральда І Синьозубого після того, як у 2014 році 11-річна дівчинка показала йому невеликий золотий диск розміром з монету, який передавався в її сім’ї з покоління до покоління.

Фото: АР

Експерти встановили, що диск датується Х століттям, а на ньому латиною написано: "Гаральд Гормсон, король Данії, Сканія (історична провінція на півдні Швеції), Йомсборг (назва фортеці), Олдінбурґ".

Сім’я, якій належить диск, заявила, що його знайшли у 1841 році в гробниці під римо-католицькою церквою в згаданому польському селі Вейково. Це й призвело до спекуляцій на тему того, що саме там і могли поховати Гаральда Синьозубого.

Гаральд був одним із останніх королів вікінгів, які правили територією сучасної Данії, Північної Німеччини та частини Швеції та Норвегії. У своєму королівстві він поширював християнство, до якого сам навернувся з язичництва.

За аналогією з тим, як Гаральд І Синьозубий об’єднав більшу частину Скандинавії, шведська компанія Ericsson назвала на його честь технологію бездротового зв’язку. Логотип технології, до слова, є рунічним написанням ініціалів короля.